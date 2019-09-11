Hilal Altınbilek'ten yaza veda partisi

Bir zamanlar Çukurovanın güzel oyuncusu Hilal Altınbilek sosyal medya hesabından yaza veda pozu paylaştı. Hilal Altınbilek'in fotoğrafına yorum geldi.

"YAZA VEDA GÖRSELİM"

Yaz tatilini bol bol denize ve havuza girerek değerlendiren güzel oyuncu, yaza veda ederken de havuz başında çektirdiği pozunu paylaşıp altına "Yaza veda görselim" notunu düştü. Hilal Altınbilek bu pozuyla hayranlarından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İşte Hilal Altınbilek'in yaza veda paylaşımı;