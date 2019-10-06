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Hilal Atınbilek'ten cesur sırt dekolteli paylaşım

Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel Züleyha'sı Hilal Altınbilek sosyal medya hesabından "Olan biteni izlerken ben" paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti

Hilal Atınbilek'ten cesur sırt dekolteli paylaşım

ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrol oyuncusu Hilal Altınbilek, önceki akşam sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla gündeme geldi.

Dizideki oyunculuğuyla birlikte paylaştığı cesur pozları da beğeni toplayan Altınbilek, bu sefer paylaştığı pozuyla çok konuşuldu. Derin dekolteli ve mini elbisesiyle çekilen bir pozunu sosyal medya hesabında yayınlayan Hilal Altınbilek, kısa sürede 50 bini aşkın beğeni ve binlerce yorum almayı başardı.

Hilal Atınbilek'ten cesur sırt dekolteli paylaşım

Altınbilek pozuna ise yaptığı "Olan biteni izlerken ben" yorumuyla da dikkat çekmeyi başardı.

Hilal Atınbilek'ten cesur sırt dekolteli paylaşımHilal Atınbilek'ten cesur sırt dekolteli paylaşım

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