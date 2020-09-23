Hilal Özdemir, Hazım Körmükçü ile yaşadıklarını anlattı!

Sanatçı Hilal Özdemir bugün Star TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Hilal Özdemir, geçtiğimiz aylarda canlı yayına bağlanarak eski eşi Hazım Körmükçü'nün nafakasını ödemediğini ve ekonomik olarak zor günler geçirdiğini anlatmıştı.

2003 yılında evlendiği oyuncu Hazım Körmükçü ile 2016 yılında olaylı bir şekilde boşanan Hilal Özdemir yaşadığı maddi ve manevi sıkıntıları anlattı.

Pandemi süresince Kızılay'dan yardım aldığını dile getiren Özdemir, "Ramazan ayında 5 6 gün boyunca makarna yedik. Çocuklarım bir gün neden her gün makarna bulgur yiyoruz diye sormadı. Ama benim çocuklarım bunu yaşarken karşı tarafın bolluk içinde yaşaması benim çocuklarıma batıyo." dedi.

Bir çok sanatçıdan destek gördüğünü dile getiren sanatçı, "Murat Boz, Haluk Levent gibi bir çok isim benim çocuğuma babasının yapmadığın yaptı. Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.

Yaşananların ardından bir çok isim telefon açıp ararken eşinin ailesinden kimsenin kendisini aramadığını dile getirdi.

Hilal Özdemir'in anlattıkları karşısında Demet Akalın'da göz yaşlarını tutamadı.