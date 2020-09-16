Ünlü şarkıcı Hilal Özdemir, Söylemezsem Olmaz programına katılarak yaşadığı zor günleri anlattı. 2015 yılında boşandığı eski eşi Hazım Körmükçü ile yaşadıkları ile gündem olan Özdemir, zor günlerini sorumlusunun eşi Hazım Körmükçü olduğunu ifade etti.

Samimi açıklamalarda bulunan Özdemir, eski eşinin nafaka ödemediği ve çocuklarını görmediğini dile getirdi.

"KIZILAY'A BAŞVURDUM"

Bakanlıktan ve Kızılay'da yardım alan Özdemir:""Kızılay'a başvurdum, yardım geldi ama erzak 10 gün yetti. Evde hiçbir şey kalmamıştı, mahalle muhtarına başvurdum. Hayatın gerçeği bu." dedi.

"ŞİDDET GÖRDÜM"

Sunucu Seren Serengil’in “Hazım Körmükçü'nün sizden ayrılmamak için intihara teşebbüs ettiği doğru mu?” sorusuna Özdemir, “Maalesef öyle bir süreç oldu. İki kere teşebbüs etti. Eski eşimden şiddet de gördüm. Ama ifşa etmedim. Utanarak bunu saklamak çok yanlıştı.” dedi.



Geçtiğimiz aylarda canlı yayında gözyaşlarına boğulan Özdemir, pandemi sürecinde ekonomik olarak dara düştüğünü şu sözlerle dile getirmişti: "Kızılay'a başvurdum, yardım geldi ama erzak 10 gün yetti. Evde hiçbir şey kalmamıştı, mahalle muhtarına başvurdum. Hayatın gerçeği bu. Sanatçı olmam rahat geçindiğim anlamına gelmiyor. "Bu pandemi sürecinde çocuklarıma bakmaya çalışıyorum. Kiramı ödeyemiyorum. Bayrama erzak alarak girdim. Çocuklarımın babası ortada yok hiçbir şekilde. Bu çocuklar ağaç kabuğundan mı çıktılar? Neden aramıyor sormuyor. 5 aydır nafaka ödemiyor, ortada yok."



Bu açıklanın ardından yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Haluk Levent, meslektaşının yaşadığı zorluklara kayıtsız kalmadı.

HALUK LEVENT DESTEK OLDU

Özdemir'in ihtiyaçlarının karşılandığını sosyal medya hesabından duyuran Levent, "Ve sanatçı dostumuzun toplam 25 bin TL'lik ihtiyaçlarının tamamını Burak-Banu çifti karşıladı. “Herkes sıkıntıya düşebilir. Bizler Hilal Özdemir’i çok seviyoruz. Şu günler zor günler dayanışma lazım” dediler. Burak-Banu! Siz ne kadar güzelsiniz böyle ya!" mesajını paylaşmıştı.

Hilal Özdemir, 20 Nisan 2003 tarihinde oyuncu Hazım Körmükçü ile evlendi. Çift, 2014 yılında olaylı bir şekilde boşandı. Çiftin, Ada adında bir oğlu ve Ayka adında kızı bulunuyor.



HİLAL ÖZDEMİR KİMDİR?

Hilal Özdemir müzisyen ve Türk halk müziği sanatçısıdır.Türk halk müziği şarkıları söylemektedir. Harika Avcı, Hüner Coşkuner, Nur Ertürk, Ayşe Tunalı gibi çok sayıda sanatçının organizatörlüğünü yapan Atilla Alpsakarya sayesinde tanınmıştır.1994 yılında çıkardığı İrem Kız albümüyle iyi bir çıkış yapmıştır. 2003 yılında evlenip 2014'te ayrıldığı oyuncu eşi Hazım Körmükçü'den bir oğlu ve bir kızı vardır. Mayıs 2020'de verdiği bir röportajda eski kocasından 5 ay boyunca nafaka almadığını, pandemi sürecinde kiralarını ödemeyince zor durumda kaldığını ifade etti.

Doğum tarihi: 20 Nisan 1971

Kaç yaşında: 49 yaşında

ALBÜMLERİ

1994 : İrem Kız

1995 : Barışalım

1998 : Kanadım Değdi Sevdaya

2000 : Bu Bendeki Eski Yara

2007 : Merhaba

2012 : Yar Diline

2013 : Seni Kalbinden Öpüyorum (Maxi Single)

HAZIM KÖRMÜKÇÜ KİMDİR?

Tiyatrocu bir aileden gelen Hazım Körmükçü, yer aldığı projeler ve açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. İşte, Hazım Körmükçü hakkında merak edilenler...

Hazım Körmükçü, 30 Ocak 1965 tarihinde dünyaya geldi. Tiyatrocu bir aileden gelen sanatçı, Darülbedayi'nin önemli oyuncularından Hazım Körmükçü'nün torunudur. Ayrıca kız kardeşi Pelin Körmükçü ve kuzeni Hikmet Körmükçü de oyuncudur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunudur. Eğitimini bitirdikten sonra İstanbul Şehir Tiyatrosu'da oyuncu olarak görev almaya başladı. Çeşitli sinema ve televizyon yapımlarında da görev almıştır. Ayrıca müzik çalışmaları da olan oyuncu bazı vurmalı çalgılara hakimliği ile de bilinir.

ROL ALDIĞI DİZİLER

Yeter

Filinta

Kara Kutu

Osmanlı'da Derin Devlet

Ölümsüz Karanfiller

Dur Yolcu

Gizli Patron

Canım Anne

Kayıt Dışı

Vakayı Zaptiye

Alacakaranlık

Dedem Gofret Ve Ben

Deli Divane

Kalbimi Kıra Kıra

İntizar

Mesela Dedik

Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam

Tutku

Mesela Dedik

Ölümüne Sevda

Ali

Adada Bir Sonbahar

ROL ALDIĞI FİLMLER

Kod Adı K.O.Z

Sıfır Dediğimde

Kardan Adamlar

Abdülhamit Düşerken

Eylül Fırtınası

Güle Güle

Eyyvah Eyvah 3

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Koca Bir Aşk Çığlığı

İlk Göz Agrısı

Ayşe Opereti

Nereye Kadar "Good"

İki Efendinin Uşağı

Genç Osman

Çalıkuşu

Fareli Köyün Kavalcısı

Çıkmaz Sokak Çocukları

Lüküs Hayat

Julius Caesar : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984

Düşüş (oyun) : Nahid Sırrı Örik\Kemal Bekir - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984