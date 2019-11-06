Hilaliye’den hafızlıkta yine bir Türkiye derecesi

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Hilaliye Erkek Kur'an Kursu öğrencisi Hafız İbrahim Mete Çoban Hafızlık Yarışmasında Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen hafızlık sınavları yılda 3 kez yapılıyor. 2019 yılı içerisinde ülkemiz genelinde 10.266 hafız bu sınavlarda başarılı olarak hafızlık belgesi aldı.

Akhisar Hilaliye Kur'an Kursunda; ortaokul eğitimiyle birlikte hafızlık yapan, İbrahim Mete Çoban da Haziran ayı içerisinde yapılan hafızlık sınavında başarılı olup hafızlık belgesini aldı. Hafızlık belgesini aldıktan sonra yine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen yarışmalara katılan İbrahim Mete Çoban; önce Akhisar'da ilçe birinciliği ardından Manisa'da il birinciliği ve yine Manisa'da yapılan bölge yarışmasında da birinciliği kazandı. Daha sonra, 1 Ekim Salı Günü Ankara'da yapılan; bölgelerinde 1. olan 18 hafızın yarıştığı Hafızlık Yarışması ön elemesinde finale kalan 7 öğrenci arasına girmeyi başaran Hilaliye Kur'an Kursu öğrencisi İbrahim Mete Çoban; 31 Ekim Perşembe Günü Kayseri Ahmet İnci Camiinde yapılan, Hafızlık Yarışması Türkiye Finalinde yarışan 7 öğrenci içerisinden Türkiye 2'ncisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye'nin en köklü hafızlık eğitim kurumlarından biri olan Hilaliye Kur'an Kursları son 5 yıl içerisinde katıldığı 4 finalde 2 kez 2'ncilik, 2 kez de birincilik elde ederek büyük bir başarı kazandı.

Kaynak: İHA