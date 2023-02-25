Hildeberto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hildeberto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hildeberto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hildeberto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hildeberto 2 Mart 1996 tarihinde Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Yeşil Burun Adaları,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Hildeberto Pereira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hildeberto Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRIMESOCCER yapmaktadır. Hildeberto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kunshan FC futbol takımında oynamaktadır. Kunshan FC takımına 29 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Hildeberto'nin Kunshan FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hildeberto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hildeberto_pereira_oficial/

http://www.facebook.com/hildebertoficial/

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Hildeberto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hildeberto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Hildeberto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hildeberto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2015 yılında Benfica B

22 Temmuz 2016 yılında Nottm Forest

30 Haziran 2017 yılında Benfica B

10 Temmuz 2017 yılında Legia Varşova

3 Ocak 2018 yılında Northampton

6 Nisan 2018 yılında Legia Varşova

2 Ağustos 2018 yılında Vitória Setúbal

29 Temmuz 2020 yılında KS FC

Hildeberto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hildeberto şuan Kunshan FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hildeberto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ponte Frielas (2009–2010), Odivelas (2010–2011), Loures (2011–2012), Sport Lisboa e Benfica (2012-2015)

Portekiz A19 takımında 11 numaralı formasıyla 12 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 20 numaralı formasıyla 3 Aralık 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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