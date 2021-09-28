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Hileişeriye ne demek, TDK'ya göre Hileişeriye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Hileişeriye kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Hileişeriye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hileişeriye nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Hileişeriye kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Hileişeriye ne demek, TDK'ya göre Hileişeriye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hileişeriye ne demek? Hileişeriye TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hileişeriye kelimesi. Peki hileişeriye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hileişeriye nedir, hileişeriye kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Hileişeriye kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Hileişeriye kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

HİLEİŞERİYE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hileişeriye kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Hileişeriye kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre hileişeriye kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çözümü güç bir hukuki sorunu hukuk kurallarını zedelemeden çözümleme

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