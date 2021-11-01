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Hileli İflas ne demek, TDK'ya göre Hileli İflas kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Hileli İflas kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Hileli İflas ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hileli İflas nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Hileli İflas kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Hileli İflas ne demek, TDK'ya göre Hileli İflas kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hileli iflas ne demek? Hileli iflas TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hileli iflas kelimesi. Peki hileli iflas ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hileli iflas nedir, hileli iflas kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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HİLELİ İFLAS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hileli iflas kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre hileli iflas kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Alacaklıları zarara sokmak amacıyla hileli işlemler yaparak gerçekleştirilen iflas yolu, dolanlı iflas

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