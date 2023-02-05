Hillel Konate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hillel Konate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hillel Konate kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hillel Konate ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hillel Konate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hillel Konate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hillel Konate

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hillel Konate adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hillel Konate Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hillel Konate 28 Aralık 1994 tarihinde Poitiers şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Burkina Faso,Fildişi Sahili uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Yored Hillel Konaté şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hillel Konate Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F12 yapmaktadır. Hillel Konate, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valenciennes FC futbol takımında oynamaktadır. Valenciennes FC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Hillel Konate'nin Valenciennes FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hillel Konate Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hillelh2/

Hillel Konateboyu ve yaşı kaç

Hillel Konate Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hillel Konate isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Hillel Konate Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hillel Konate futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Sochaux B

1 Temmuz 2014 yılında FC Sochaux

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

21 Temmuz 2016 yılında US Boulogne

1 Temmuz 2018 yılında Valenciennes FC

Hillel Konate kimdir

Hillel Konate Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hillel Konate şuan Valenciennes FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Hillel Konate Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fildişi Sahili U17 takımında 1 numaralı formasıyla 21 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hillel Konate nereli

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