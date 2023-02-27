Hilmar Arni Halldorsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hilmar Arni Halldorsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hilmar Arni Halldorsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hilmar Arni Halldorsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hilmar Arni Halldorsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hilmar Arni Halldorsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hilmar Arni Halldorsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hilmar Arni Halldorsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hilmar Arni Halldorsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hilmar Arni Halldorsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hilmar Arni Halldorsson 14 Şubat 1992 tarihinde Reykjavík şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hilmar Arni Halldorsson Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hilmar Arni Halldorsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stjarnan Gardabaer futbol takımında oynamaktadır. Stjarnan Gardabaer takımına 21 Şubat 2016 tarihinde katılmıştır. Hilmar Arni Halldorsson'nin Stjarnan Gardabaer ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Hilmar Arni Halldorsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hilmar Arni Halldorsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Hilmar Arni Halldorsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hilmar Arni Halldorsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2008 yılında Leiknir

21 Şubat 2016 yılında Stjarnan

Hilmar Arni Halldorsson kimdir

Hilmar Arni Halldorsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hilmar Arni Halldorsson şuan Stjarnan Gardabaer takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Hilmar Arni Halldorsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hilmar Arni Halldorsson nereli

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