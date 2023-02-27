Hilmar Helgason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hilmar Helgason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Hilmar Helgason kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hilmar Helgason ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.