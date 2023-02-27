Hilmar Helgason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hilmar Helgason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hilmar Helgason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hilmar Helgason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hilmar Helgason 24 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Hilmar Þór Kjærnested Helgason şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hilmar Helgason Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Breidablik Kópavogur futbol takımında oynamaktadır. Breidablik Kópavogur takımına 17 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Hilmar Helgason'nin Breidablik Kópavogur ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.
Hilmar Helgason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hilmar Helgason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
17 Ağustos 2021 yılında Breidablik
17 Şubat 2022 yılında Grótta
16 Ekim 2022 yılında Breidablik
Hilmar Helgason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hilmar Helgason şuan Breidablik Kópavogur takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Hilmar Helgason Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
İzlanda U17 takımında 12 numaralı formasıyla 27 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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