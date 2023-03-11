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Hilmi Daşdemir kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne mezunudur? Hilmi Daşdemir'ın biyografisi
Televizyon programlarına çıkarak kamuoyu araştırma sonuçlarını açıklayan ve yorumarda bulunan Optimar Araştırma A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Daşdemir'in kim olduğu merak ediliyor. Peki, Hilmi Daşdemir kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne mezunu, mesleği ve kariyeri nedir? İşte Hilmi Daşdemir,'ın biyografisi...
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