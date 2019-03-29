Hilmi Güler: “Biz hizmet adamıyız”

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.Mehmet Hilmi Güler, propaganda çalışmalarının son gününde iki ilçede miting yaptı. Güler, "Biz hizmet adamıyız. Bu memlekete, bu şehre hizmet etmek bizim için onur ve şereftir" dedi.

Günün ilk mitingini Perşembe ilçesinde yapan Güler, burada meydanda toplanan binlerce kişinin coşkulu tezahüratları arasında konuştu. Perşembe ilçesinin deniz kenarında en bakir ilçelerden biri olduğunu belirten Güler, turizm yatırımlarıyla Perşembe'nin çehresini değiştireceklerini söyledi. Perşembe sahillerinin ve ilçede bulunan balıkçı barınaklarının yenileneceğini, ayrıca barınaklara ek olarak yat limanları oluşturulacağını dile getiren Güler, "Yeni dönemde Mustafa Tandoğan ve güçlü bir ekiple Perşembe'nin çehresini değiştireceğiz. Şimdiden Perşembe'nin fotoğraflarını çekin. Bir de 5 yıl sonra çekin. Aradaki farkı göreceksiniz" diye konuştu.

Perşembe'ye doğalgaz sözü veren Güler, "Bizim içimiz dışımız bir. Ne söylediysem yapılacak demektir. Perşembe'ye doğalgaz gelecek. Artık Ordu ve ilçeleri kaliteli bir yaşam tarzına kavuşacak" şeklinde konuştu.

Perşembe mitinginin ardından Kabadüz'e geçen Güler, soğuk ve karlı havaya rağmen meydanda coşkulu bir kalabalığa hitap etti. Kabadüz'ün bünyesinde Turnalık ve Çambaşı Yaylası gibi iki büyük cazibe merkezi barındırdığını belirten Güler, "Ben Davos'u gördüm. Ancak Çambaşı Yaylası 10 tane Davos eder. Yeni dönemde yapacağımız yatırım ve çalışmalarla Kabadüz ve Çambaşı, Davos gibi bir cazibe merkezi olacak. Ayrıca Kabadüz'e doğalgaz geliyor. Artık kömür ve odun taşıma derdine son veriyoruz. Kabadüz doğalgaza kavuşacak ve hanımları büyük bir dertten kurtaracağız" diye konuştu.

Yener Kaya'ya kefil olduğunu ve ne söz verdiyse hepsinin altına imza attığını belirten Güler, "Bizim belediyeciliğimiz 1994 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başladı. O günden sonra İstanbul'u ve Türkiye'yi yönettik. Gerek İstanbul'da gerekse Bakanlığım döneminde yaptıklarımız bundan sonra yapacaklarımızın teminatıdır. Biz hizmet adamıyız, bu memlekete, bu şehre, Kabadüz'e hizmet etmek bizim için onur ve şereftir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA