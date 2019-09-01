Hilmi Güler fındık bahçesinde

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, fındık işçileriyle hasat yaptı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından pilot ilçeler olan Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinde uygulanan proje kapsamında fındık üreticilerini hasat yapan belediye işçilerini ziyaret etti.

Ordu'da tarım alanında önemli çalışmalara imza atan ve yapılan her projeyi titizlikle takip eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, projenin uygulandığı ilçelerden olan Ünye ilçesinde fındık işçileri ile bir araya geldi. Projenin istenildiği gibi gittiğinin altını çizen Başkan Güler, "Ekiplerimiz hazırlıklarını aylar öncesinden tamamladılar. Yapılan duyurular ve haberler ile fındık işçiliğine başvurular alındı. İlk defa yapacağımız bu çalışmayı bu yıl pilot illerimiz olan Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerimizde gerçekleştirdik. Elde edilen sonuçlar olumlu. İnşallah bu uygulamayı seneye daha kapsamlı yapacağız" diye konuştu.

"Giresun fındık işçisi istiyor"

Projenin sadece Ordu'da ses getirmediğini komşu illerden de taleplerin olduğunun altını çizen Başkan Güler, "Hayata geçirdiğimiz projeye çevre illerden de talepler var. Mesela Giresunlu üreticiler bizden fındık işçisi başvurusunda bulundu. Bu projenin doğru olduğunu ve gelecek vaat ettiğini gösteriyor. İnşallah seneye bu projeyi tüm ilçelerimize yayacağız. Bu proje hepimizin ortak projesidir" dedi.

"Fındık işçileri Büyükşehir bünyesinde sigortalı oluyor"

Fındık işçiliği için başvuruda bulunan kişilerin Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Ordu Tarım ve Hayvancılık Gıda Sanayi A.Ş.'ye bağlı olduklarını ifade eden Başkan Güler, "Fındık işçiliği için başvuruda bulunan ekipler Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan (ORTAR) Ordu Tarım ve Hayvancılık Gıda Sanayi A.Ş'ye bağlanıp sigortalı olarak çalışıyorlar. Bu işçilerin tüm giderleri bizim tarafımızdan karşılanıyor. Onların tek yaptıkları üreticilerin bahçelerinden fındık toplamak. Maaşları ve sigortaları belediye tarafından karşılanıyor. Yapılan bu proje sayesinde her yıl il dışına çıkan yüklü miktarda bir para ilimizde kalmış oluyor. Bu proje aynı zamanda yeni bir istihdam kapısı haline geldi. Gelecek yıl bu projeye olan ilgilinin daha da artacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Öte yandan fındık sezonu sonrası fındık işçiliğinde çalışan bu kişiler, Ağustos ve Eylül ayında yapılacak hasadın ardından bahçe temizleme, ot biçme gibi işlere de başvuru yapabilecek. Bahar aylarında fındık bahçelerinin temizlenmesi, otların biçilmesi, ilaçlanması gibi hizmetler söz konusu şirket tarafından gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA