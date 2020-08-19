Ordu'nun AK Parti Belediye Başkanı olan Hilmi Güler, aynı zamanda eski bir bakan. Güler, Hükümetlerde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı görevini yürütmüştü. Ordu'dan Ankara'ya yaptığı yolculuk sırasında trafik kazası geçiren Güler, vatandaşlar tarafından merak edilen isim haline geldi. Peki, Hilmi Güler kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hilmi Güler trafik kazası mı geçirdi? Detaylar haberimizde...

HİLMİ GÜLER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Mehmet Hilmi Güler, 15 Temmuz 1949’da Ordu’da doğdu. Babasının adı Mehmet Bahaettin, annesinin adı İrfan’dır.

Dr. Yüksek Mühendis; ODTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede tamamladı.

ODTÜ ve ADMMA Makine Mühendisliği Bölümü’nde Asistan ve Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Türk Uçak Sanayii’nde (TUSAŞ) Proje Mühendisi ve Grup Başkanı, TÜBİTAK’ta Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü, Etibank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, Başbakanlık Başmüşaviri, ERDEMİR ve İGDAŞ’ta Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza olarak görev yaptı. AK Parti Kurucu Üyesi oldu.

22. Dönem Ordu Milletvekili. 58, 59 ve 60. Hükümetlerde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüttü.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Güler, evli ve 2 çocuk babasıdır.

HİLMİ GÜLER TRAFİK KAZASI MI GEÇİRDİ?

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Ankara'ya yolculuk yaparken geçirdiği trafik kazası ile gündem oldu. Başkan Güler'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayı hafif sıyrıkla atlatan Başkan Güler, Kırıkkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Güler’in sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunda herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.