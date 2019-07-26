Hilmi Güler: “Yeni fındık sezonu hayırlı ve bereketli olsun”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 17 lira olarak açıklanan yeni sezon fındık alım fiyatının hayırlı olması dileğinde bulundu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, halen serbest piyasada 12-13 lira bandında yer alan fındığın Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından yeni sezon alım fiyatının merakla beklendiğine dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 17 lira alım fiyatı üreticilerimizi rahatlatmıştır. Bu fiyat ile Cumhurbaşkanımız üreticilerin yanında olduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi.

TMO'nun yeni sezon fındık alımının Kurban Bayramı'ndan sonra başlayacağını belirten Güler, "TMO yeni sezonda hasat dönemi başlamadan fındık alımlarına başlayacak. Bu uygulama ile üreticimizi 17 liranın altında bir rakama muhtaç duruma düşürmeyeceğiz" diye konuştu.

Güler, 17 liralık alım fiyatının yanı sıra sezon içerisinde fındık üreticisine kilogram başına yaklaşık 2 lira olan mazot, gübre desteği ve alan bazlı desteğin de eklenmesiyle kilogram fiyatının 19 lira ile 18 buçuk lira arasına geldiğine de dikkat çekerek, "Yeni fındık sezonu bu uygulamalarla tüm üreticilerimizi hayırlı ve bereketli olsun" dileğinde bulundu.

Ankara'da AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yaptığını ve Ordu'da yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aktardığını vurgulayan Güler, "Görüşme oldukça olumlu geçti. Daha açık ifadeyle söylemek gerekirse, Ordu'da her şey çok çok daha güzel olacak" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA