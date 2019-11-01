Hilmi Güler’den can dostlarına şefkat

Ordu'nun Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi içerisinde bulunan ve yaklaşık 30 yıldır geçici takviyelerle sokak hayvanlarına hizmet veren hayvan barınağı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in göreve gelmesinin ardından büyütülüyor.

Göreve gelişinin ardından sahipsiz sokak hayvanlarının doğal yaşam alanlarına kavuşması ve yaralı hayvanların tedavi edilmesi, terk edilen hayvanlara da sahip çıkılması amacıyla çalışma başlatan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in talimatıyla Karapınar Mahallesi'ndeki geçici hayvan barınağı büyütüldü. Mevcut hayvan barınağının yanında Park Bahçe Şube Müdürlüğü'ne ait sera alanından 2 dönümlük alanı barınağa dahil eden Başkan Güler, yeni oda ve kulübeler yapılmasını sağladı.

Yapılan çalışma ile ilk etapta 12 adet geniş odalar yapıldı. Aynı alanda sürdürülecek çalışma ile 50 yeni oda daha inşa ediliyor. Böylelikle bakım ve rehabilite altında olan hayvanların geniş ve refah bir alanda barınmaları ve tedavileri sağlanacak.

Ünye Hayvan Barınağı inşaatı sürüyor

Öte yandan Ünye'de eski çöp alanının yanında kötü şartlarda bulunan hayvan barınağını kapattıran Başkan Güler, Kızılkaya mevkisinde orman içinde yeni hayvan barınağı yapılması talimatını verdi. Yaklaşık 14 dönüm alanda henüz inşaatı süren barınak alanında 20 adet köpek kulübeleri ve kabinleri bölgeye yerleştirilecek. Orman içinde doğal yaşam alanında yer alan barınak tamamlandığında sahipsiz hayvanlar rahat bir alanda yaşama imkanı elde edebilecek.

7 ayda 40 ton yem alındı

Bu arada Altınordu ve Ünye ilçesindeki barınaklarda bulunan hayvanların beslenmelerine büyük önem veriliyor. 2019 yılı Nisan-Ekim ayları arasında barınaklarda bulunan hayvanların beslenmeleri için 33 ton yetişkin köpek maması, 3 bin 500 ton yavru köpek maması, 1 ton kedi maması ve 1 ton yaş mama alımı gerçekleştirilirken 16 ton yeni mama alımı yapıldı.

5 bin 739 köpekten 430'u sahiplenildi

Öte yandan Altınordu ilçesindeki Ocak-Ekim ayları arasında 3 bin 838 sahipsiz köpek getirildi. Bunlardan 413'ü hayvanseverler tarafından sahiplenildi. 991 köpeğe kısırlaştırma operasyonu yapılırken bin adet köpeğe kuduz aşısı yapıldı. 2 bin 154 yaralı köpek ise tedavi edildi. Ünye ilçesinde ise sahipsiz bin 901 köpek barınağa alınırken 17 tanesi hayvanseverler tarafından sahiplenildi.

Kaynak: İHA