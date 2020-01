Hilmi Güler’den genç iş adamlarına destek

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Genç Girişimci İşadamları Derneği ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Toplantıya Başkan Güler'in yanı sıra daire başkanları, başkan danışmanları ve çok sayıda genç girişimci iş adamı katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda Ordu ilinin kalkınması ve geliştirilmesi amacıyla yapılan ve yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı. Görüşmede ortaklaşa yürütülebilecek projeler konusunda görüş alışverişinde de bulunuldu.

"Şehrimizde çok imkan var"

Ordu'nun imkânlarının değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Bu toplantının amacı yapılacak işleri sizlere tanıtmak ve genç iş adamları olarak yapacağınız işlerde sizlere öncülük etmek. Ben buraya sadece klasik belediye başkanlığı yapmaya gelmedim. Ben sizlere hizmet etmek istiyorum" dedi.

Güler, şöyle konuştu: "Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak, tarımsal üretimden tutunda yazılıma kadar her alanda büyük çabalar sarf ediyoruz. İlimizi turizm, tarım, tarım, sanayisi ve gıda sektörü gibi alanlarda tamamen farklı boyutlara getirmek istiyoruz. Böylelikle ekonomik anlamda şehrimizin kalkınmasını ve kazanmasını sağlayabiliriz. Şehrimizin her alanda çok fazla imkânı var. Hepimizin bu imkanlardan yararlanması gerekir. Bahane edebileceğimiz bir şeyimiz yok. İyi bir ekiple gece gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her alanda kendini geliştirmiş çalışma arkadaşlarımız var. Nisan ayından itibaren çok farklı bir Ordu'nun oluşumunu hep birlikte göreceğiz."

Kaynak: İHA