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  3. Hilvan Belediye Başkanı Bayık koronavirüse yakalandı

Hilvan Belediye Başkanı Bayık koronavirüse yakalandı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs test sonucun pozitif çıktığını açıkladı.

Hilvan Belediye Başkanı Bayık koronavirüse yakalandı

Bayık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaptırdığı Kovid-19 testinin sonucunun belli olduğunu belirtti.

Test sonucunun pozitif çıktığını açıklayan Bayık, "Değerli dostlar ve hemşehrilerim, yaptırdığım Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Bu nedenle hepinizden dua bekliyorum. Benimle temas halinde olanlar bu konuda bilgi sahibi olsun ve en kısa sürede mutlaka test yaptırsın lütfen." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

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