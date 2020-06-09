Hilvan Belediye Başkanı Bayık koronavirüse yakalandı
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs test sonucun pozitif çıktığını açıkladı.
Bayık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaptırdığı Kovid-19 testinin sonucunun belli olduğunu belirtti.
Test sonucunun pozitif çıktığını açıklayan Bayık, "Değerli dostlar ve hemşehrilerim, yaptırdığım Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Bu nedenle hepinizden dua bekliyorum. Benimle temas halinde olanlar bu konuda bilgi sahibi olsun ve en kısa sürede mutlaka test yaptırsın lütfen." ifadelerini kullandı.
Değerli dostlar ve hemşerilerim, yaptırdığım Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Bu nedenle hepinizden dua bekliyorum.— Aslan Ali BAYIK ??? (@aslanalibayik) June 9, 2020
Benimle temas halinde olanlar bu konuda bilgi sahibi olsun ve en kısa sürede mutlaka test yaptırsın lütfen. pic.twitter.com/4aJmWDigKf
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