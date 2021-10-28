Hilvan ne demek, TDK'ya göre Hilvan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hilvan ne demek? Hilvan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Hilvan kelimesi. Peki Hilvan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hilvan nedir, Hilvan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HİLVAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hilvan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Hilvan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Şanlıurfa iline bağlı ilçelerden biri

