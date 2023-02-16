Himad Abdelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Himad Abdelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Himad Abdelli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Himad Abdelli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Himad Abdelli 17 Kasım 1999 tarihinde Montivilliers şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Fransa,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Himad Abdelli Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CNS yapmaktadır. Himad Abdelli, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Angers SCO futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Himad Abdelli'nin Angers SCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Himad Abdelli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/h.abdelli8/

Himad Abdelli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Himad Abdelli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Himad Abdelli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Himad Abdelli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ocak 2019 yılında AC Le Havre

1 Temmuz 2022 yılında Angers SCO

Himad Abdelli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Himad Abdelli şuan Angers SCO takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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