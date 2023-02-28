Himid Mao Mkami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Himid Mao Mkami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Himid Mao Mkami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Himid Mao Mkami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Himid Mao Mkami 5 Kasım 1992 tarihinde Dar es Salaam şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Tanzanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Himid Mao Mkami Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSG yapmaktadır. Himid Mao Mkami, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ghazl El Mahalla futbol takımında oynamaktadır. Ghazl El Mahalla takımına 30 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Himid Mao Mkami'nin Ghazl El Mahalla ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Himid Mao Mkami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Himid Mao Mkami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Himid Mao Mkami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Himid Mao Mkami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Kasım 2009 yılında Azam FC

1 Temmuz 2018 yılında Petrojet

22 Temmuz 2019 yılında Enppi SC

30 Ocak 2021 yılında Entag El Harby

30 Eylül 2021 yılında El Mahalla

Himid Mao Mkami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Himid Mao Mkami şuan Ghazl El Mahalla takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Himid Mao Mkami Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azam FC

Tanzanya takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 61 maçta 2 gol atmıştır.

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