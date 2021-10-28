Hin ne demek, TDK'ya göre Hin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hin ne demek? Hin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hin kelimesi. Peki hin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hin nedir, hin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hin kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre hin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kurnaz, cin fikirli kimse

- Zaman, zamane



HİN KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- hinoğlu, hinoğluhin

