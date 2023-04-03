Hinata Matsuguma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hinata Matsuguma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hinata Matsuguma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hinata Matsuguma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hinata Matsuguma 17 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 松隈 日向太 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hinata Matsuguma Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Avispa Fukuoka U18 futbol takımında oynamaktadır. Avispa Fukuoka U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Hinata Matsuguma'nin Avispa Fukuoka U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Hinata Matsuguma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hinata Matsuguma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hinata Matsuguma şuan Avispa Fukuoka U18 takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
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