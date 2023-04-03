Hinata Tsuno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hinata Tsuno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hinata Tsuno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hinata Tsuno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hinata Tsuno 7 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 津野 陽大 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hinata Tsuno Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Albirex Niigata U18 futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Hinata Tsuno'nin Albirex Niigata U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Hinata Tsuno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hinata Tsuno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hinata Tsuno şuan Albirex Niigata U18 takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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