Hinata Yamauchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hinata Yamauchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hinata Yamauchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hinata Yamauchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hinata Yamauchi 30 Mayıs 2001 tarihinde Nagoya, Aichi şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 山内 日向汰 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hinata Yamauchi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Toin University of Yokohama futbol takımında oynamaktadır. Toin University of Yokohama takımına 1 Nisan 2020 tarihinde katılmıştır. Hinata Yamauchi'nin Toin University of Yokohama ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Hinata Yamauchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hinata Yamauchi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2020 yılında Toin Univ.
3 Mart 2023 yılında Kawasaki Front.
31 Ocak 2024 yılında Toin Univ.
1 Şubat 2024 yılında Kawasaki Front.
Hinata Yamauchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hinata Yamauchi şuan Toin University of Yokohama takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
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