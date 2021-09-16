Hıncal Uluç, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz'u değerlendirdi

Hıncal Uluç, canlı yayılanan televizyon programında A Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine göreve getirilecek olan Alman teknik direktör Stefan Kuntz ile ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Türk hoca getirmeye karar verilseydi 4 maç için Yılmaz Vural'ın dışında bu görevi kabul edecek bir tek isim olmayacağını söyleyen Uluç, yerli hocaların takımın başına uzun vadeli gelmek isteyeceğini, söz konusu 4 maçta elenmiş ve elendiği için de kötü eleştiriler almış hocayla, ileriye dönük yeni bir döneme başlanamayacağını ifade etti. Ve yabancı bir hoca getirilmesi kararını doğru bulduğunu söyledi.

Uluç yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Mantıkta olmayana ergi diye bir metot vardır. Diyelim ki Türk hoca getirmeye karar verdik. 2 soru var. 4 maç için mi getireceğiz, yoksa tamamı için mi. 4 maç için getireceğimizi düşünelim. Yılmaz Vural'ın dışında bu görevi kabul edecek bir tek isim söylesene bana. Mantıklı düşünüyoruz. Kim kabul eder. Daha evvelki başarılarıyla. 4 hafta için seçilmiş, takıma kendini kabul ettirecek bir isme ihtiyacımız var. Bu isim kim? Fatih Terim, eder mi? Mustafa Denizli, eder mi? Sonra? Sonrakilerin hepsi... 4 maç için gelmezler. Uzun vadeli gelmek isterler. Uzun vadeli geleceğini düşünelim. Bu 4 maçta elenmiş ve elendiği için de Şenel Güneş'ten beter eleştiriler ile karşı karşıya kalmış hocayla, ileriye dönük yeni bir döneme başlayabilir misin? O zaman mecburen yabancı bir hoca getirilecek. Yerlilerden birini daha fazla harcamamak, ziyan etmemek için. Yabancı hocayı nereden getireceksin? Bizim Milli Takım'a baktığınız zaman neredeyse tamamı yabancılarda oynayan futbolcular. Neredeyse kaleci hariç, hepsi Avrupa'dan geliyor. O zaman Avrupa futbolunu iyi bilen bir yabancı hoca.. Bunların en iyi nerede var. Almanya'da. Çünkü Almanya bir ekol ve Almanya'da yaşayan en büyük azınlık Türkler. Hamit Altıntop, Kuntz'u buldu. Kim Kuntz. Bir defa Beşiktaş'ta oynamış bir futbolcu. İstanbul'da oynamış. Seyirciyi, havayı biliyor. Alman U21 ve U23 takımlarında oynamış ve en sonunda Almanya'yı Tokyo'ya götürmüş. Yani iyi bir özelliği var. Adam gelmeyi kabul etmiş naz yapmadan. Futbolculuk devri de parlak . 2 kere yılın futbolcusu seçilmiş. Gol kralı olmuş... Yılın futbolcusu seçilmiş. Kolay iş değil bunlar."