Hıncal Uluç'tan arkadaşı Ekrem İmamoğlu'na zehir zembelek sözler: "Allah Türkiye'yi İmamoğlu'ndan korusun"

Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'na verdi veriştirdi. Uluç, İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yerine getiremediğini ve kendisini yanılttığını dile getirdiği köşe yazısında, "Böyle bir deha Beylikdüzü'nde ziyan oluyor. İstanbul'a layık' diyen ben ne diyorum peki? ‘Allah Türkiye'yi İmamoğlu'ndan korusun!’ Hayatımda beni senin kadar yanıltan başka insan çıkmadı, İmamoğlu!" dedi.

ARKADAŞINA HİÇ ACIMADI

Uluç, arkadaşı olduğunu belirttiği İmamoğlu’nu seçim kampanyalarında meşhur olan "her şey çok güzel olacak" sloganı ile eleştirdi. Hiçbir şeyin yolunda gitmediğine dikkat çeken Uluç, “İmamoğlu kazandı ve her şey çok güzel değil, çok.. çok.. Hayır, her şeyin çok ne olduğunu yazmaya terbiyem izin vermez” diyen Uluç, “İstanbul'u, cumhurbaşkanlığı için basamak olarak kullanma duyusunu çok çabuk ele veren İmamoğlu, etrafına topladığı yeni gurupla, bu yeni hedefe yürürken, eski dostlarını sildi. İstanbul için her şeyi geçtik. ‘Tek güzel şey’ yapmadı. ‘Yaptığın bir güzel şeyi söyle, köşemde yazayım’ dedim. Ona bile cevap vermedi. Veremedi çünkü” ifadelerini okurlarıyla paylaştı.

İmamoğlu'na halkın adeta yalvardığını belirten Uluç, İBB Başkanı'nın kendisini çok yanılttığını söyleyerek, "Her şey çok güzel olacak diyene İstanbul halkı şimdi nasıl yalvarıyor, biliyor musun, İmamoğlu. 'Gölge etme başka ihsan istemez!' Böyle bir deha Beylikdüzü'nde ziyan oluyor. İstanbul'a layık, diyen ben ne diyorum peki? 'Allah Türkiye'yi İmamoğlu'ndan korusun!' Hayatımda beni senin kadar yanıltan başka insan çıkmadı, İmamoğlu!" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE NE OLMUŞTU?

Uluç, geçtiğimiz aylarda yer alan köşe yazısında kaleme aldığı yazıda “İstanbul için ne yaptın İmamoğlu?.. İstanbul halkına 'İşte bunu İmamoğlu yaptı' dedirten ne yaptın?" sorusunu yöneltmişti.

İmamoğlu'ndan ilgili cevabı alamayınca Uluç, "Söyleyecek bir şeyleri olsa, coşarlardı bilirim. Çıt yok... İmamoğlu'nun bildiği 'Yaptırmam' demek... Bildiği, artık park yapmak değil, mevcut parkı yok edip yerine beton binalar dikmek... Bakın bugün niye yazıyorum... Yazın Beylikdüzü'nde, Bulgar sınırına en yakın İstanbul'da opera ve caz festivalleri yapan İmamoğlu, açlıktan nefesleri kokan müzik sanatçıları için ne yaptı? Elinde dağlar gibi imkân varken hem de... Kapalı salonlar tonla... CRR başta. Açık hava salonları tonla... Açık Hava Tiyatrosu başta... İstanbul'un en önemli belediyeleri CHP'de, yani kendi partisinde... Şişli, Beşiktaş, Kadıköy, Sarıyer, Bakırköy, Maltepe başta... Buralardaki tonla salona, açık havaya yirmi yıldır giderim... Topla ilçe başkanlarını... Yap bir müzik seferberliği... O açık ve kapalı alanlarda iklime göre etkinlikler düzenle... Çalsınlar, alkış alsınlar. Hem moralleri düzelir, hem de sadaka gibi değil, sanatları karşılığı para alırlar." İfadelerini kullanmıştı.