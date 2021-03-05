Hıncal Uluç'tan sert tepki: "Galatasaraylı olarak utanıyorum"

Hıncal Uluç, Galatasaray'ın Ankaragücü'ne 2-1 yenildiği maçı bir televizyon kanalında yayınlanan "Hıncal Uluç ile Baş Başa" programında yorumladı.

Hıncal Uluç, Galatasaray'ın oynadığı futbolu beğenmediğini ifade ederek sarı kırmızılı takımın maçını izlerken uyuklamaya başladığını belirtip tepkisini dile getirdi. Onları izlerken bir Galatasaraylı olarak utandığını söyleyen Hıncal Uluç çok sert ifadeler kullandı.

Maçı yorumlayan Hıncal Uluç Galatasaray'a ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'ın maçını izlerken uyuklamaya başlıyorum. Spiker sesini yükseltiyor da silkinip kendime geliyorum. Galatasaray'ın maçını izlerken ben Galatasaraylı olarak utanıyorsam, kazansa ne olacak, kaybetse ne olacak?"