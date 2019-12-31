Hindi but nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Kestaneli iç pilav nasıl yapılır?

Hindi but ve Kestaneli iç pilav nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta da yarışan gelinlerin bugünü yemeği Hindi but ve Kestaneli iç pilav oldu. Peki hangi gelin çeyrek altını alacak? İşte günün yemeği

Fırında Hindi But Malzemeleri

3 – 4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet hindi but – kemikli

2 adet pancar

7 – 8 adet bebek patates

3 adet kırmızı soğan

3 adet kuru soğan

2 adet havuç

2 baş sarımsak

Tuz

Karabiber

2 – 3 yemek kaşığı su

1 yemek kaşığı un

HİNDİ BUT NASIL YAPILIR?

Tüm kök sebzeleri kabaca iri olacak şekilde doğrayın, fırın kabınızın taban kısmına bu sebzeleri yerleştirin. Üzerine zeytinyağı, tuz, karabiber ve su gezdirin.

Üzerine fırın teli yerleştirin ve hindi butlarını telin üzerine yerleştirin. Tuz, karabiber ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirin ve üzerini önce yağlı kağıt ardından alüminyum folyo ile kapladıktan sonra 140 – 150 derecede önceden ısıtılmış fırında 3,5 – 4 saat kadar pişirin, ardından alüminyum folyo ve yağlı kağıdı çıkartıp hindinin derisi kızarana kadar 200 derece fırında pişirin.

Fırından çıkan hindinizin etlerini parçalara ayırın.

Sebzeleri servis tabağına alın, fırın kabının içerisindeki suyu bir tavaya aktarın, hafif ısıtıp bir kaşık un ile bağlayıp hindi etlerini bu sos ile tatlandırdıktan sonra servis edin.

Kestaneli İç Pilav Tarifi İçin Malzemeler

2 küp Knorr Et Suyu Bulyon

2 su bardağı pirinç

3 yemek kaşığı sıvı yağ

3 su bardağı sıcak su

20 adet kestane

2 adet soğan

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 tatlı kaşığı toz şeker

3 çay kaşığı ince kıyılmış maydanoz

Kestaneli İç Pilav Tarifi Yapılışı