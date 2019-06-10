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Hindi üretim çiftliğine yıldırım düştü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir hindi üretim çiftliği yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Hindi üretim çiftliğine yıldırım düştü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir hindi üretim çiftliği yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Tavşanlı ilçesinde bir hindi üretim çiftliği yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Olay mahalline çok sayıda itfaiye aracı, sağlık görevlileri ve kurtarma ekipleri sevk edildiği ve söndürme çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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