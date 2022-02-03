Hindiba ne demek, TDK'ya göre Hindiba kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hindiba ne demek? Hindiba TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hindiba kelimesi. Peki hindiba ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hindiba nedir, hindiba kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HİNDİBA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hindiba kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hindiba kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre hindiba kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birleşikgillerden, yaprakları haşlanarak salata gibi yenebilen, birkaç yıllık otsu bir bitki, güneğik, karakavuk (Cichorium endivia)



HİNDİBA KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- karahindiba

