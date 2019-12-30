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  3. Hindistan Başbakanı Modi’nın ofisinde korkutan yangın

Hindistan Başbakanı Modi’nın ofisinde korkutan yangın

Delhi'nin 9. Lok Kalyan Marg bölgesinde Başbakan Narendra Modi'nin aynı zamanda ofisi olan rezidansında yangın çıktı.

Hindistan Başbakanı Modi’nın ofisinde korkutan yangın

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin rezidansında yangın çıktı.

Delhi'nin 9. Lok Kalyan Marg bölgesinde Başbakan Narendra Modi'nin aynı zamanda ofisi olan rezidansında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Başbakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Başbakanlık konutu olan rezidansta ciddi bir hasar olmadığı belirtildi.

Kaynak: İHA




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