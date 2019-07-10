Hindistan Büyükelçisi Bhattacharyya’dan Adanalı sanayicilere ticareti artırma çağrısı

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Türkiye ile ilgili çok iyi iş birlikleri olduğunu söyleyerek, "Türkiye ve Hindistan ticaret hacmi olarak 8.5 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz var. Hedefimiz bu rakamı 10 milyar dolara çıkarmak" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adana'ya gelen Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya ve beraberindeki heyet, Adana Sanayi Odası'nda (ADASO) düzenlenen "Hindistan Pazarına Giriş" konulu toplantıya katıldı.

Toplantının açılışında konuşan iki ülke arasındaki ilişkilerin her yönüyle daha da gelişmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, "Adana Sanayi Odası olarak bu ziyaretten çok mutlu olduk. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ve iş birliklerinin geliştirilmesini amaçladığımız toplantıya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirtmek isterim" dedi.

Hindistan ile Türkiye'nin ticareti tarihi İpek Yolu'na dayanmakta olduğunu belirten Kıvanç, "2018 yılında Adana ile Hindistan arasındaki toplam ticaret hacmi 123 milyona dolara yaklaşmıştır. Hindistan, Adana ilinin dış ticaret yaptığı ülkeler sıralamasında toplam hacmi ile en yoğun çalıştığı 9. ülkedir. Hindistan'a ihracatımızın önemli bölümü, demir, çelik, cam ve tekstilden oluşmaktadır. Adana Sanayi olarak büyük tedarikçimiz konumunda bulunan Hindistan ile karşılıklı iş birliği imkanlarını ve fırsatlarını değerlendirmeliyiz. Ticari ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi, daha ileri seviyelere ulaştırılması noktasında daha çok çalışmamız ve gayret göstermemiz gerekmektedir" diye konuştu.

Hindistanlı iş adamlarına yatırım için çağrıda bulunan Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç sözlerini şöyle sürdürdü;

"Çukurova bölgesi sahip olduğu güç ve birikimle ülkemizin ikinci büyük yatırım ve üretim merkezine dönüşebilecek potansiyele sahiptir. Ceyhan Petrokimya ve Enerji Endüstri bölgesi, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali gibi makro anlamda etki yaratabilecek önemli projelerimizdendir. Ayrıca bölgemizde Petrokimya, Tarıma Dayalı İhtisas, Gıda, Balık ve Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgelerinin çalışmaları devam etmektedir. Bölgemiz verimli toprakları, köklü sanayi geçmişi, güçlü modern altyapısı, eşsiz coğrafi konumu, yüksek yaşam kalitesiyle yerli ve yabancı yatırımcılara büyük avantaj sunmaktadır."

Ekonomi, ticaret, bilimsel değişim ve yazılım anlamlarında karşılıklı değişim ve iş birliğine hazır olduklarını dile getiren Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, "Türkiye ile ilgili çok iyi bir karşılıklı anlayış ve iş birliğimiz var. Türkiye ve Hindistan ticaret hacmi olarak 8.5 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz var. Hedefimiz bu rakamı 10 milyar dolara çıkarmak. Türkiye de ihracat konusunda bizim en fazla ticaret yaptığımız 6'ncı ülkedir. Bunda Adana'nın da payı var" dedi.

Adana ile ihracatı geliştirme niyetinde olduklarını belirten Büyükelçi Bhattacharyya, "Adana bölgesinde çok daha fazla ticaret yapma niyetindeyiz. Tarım ürünleri, gıda sanayi ürünleri ve inşaat ve altyapı sektörleri için Hinsitan'da büyük fırsatlar var. Hindistan 10 yılda 1 trilyon dolar alt yapı planlıyor. Bu da yılda 100 milyar dolar gibi büyük bir miktar demektir. Halen Hindistan'da bazı Türk müteahhitler çalışıyor ve çok da memnunlar. Şu andaki mevcut iş birliğimizden çok daha büyük bir iş birliği potansiyelimiz olduğunu öngörüyoruz" diye konuştu.

Daha sonra Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya Hindistan Pazarına Giriş" konulu sunumunda ülkenin ekonomi, ticaret, bilimsel değişimi hakkında bilgi verdi.

Kaynak: İHA