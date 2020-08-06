Hindistan cevizi yağı zararları nelerdir?

Hindistan cevizi yağı son günlerde çok tartışılan besinlerin başında yer alıyor. Yararları olduğu kadar zararlarının da olduğu ortaya çıktı. ABC News'in haberine göre; Freiburg Üniversitesi'nde Epidemiyoloji ve Önleyici Tıp Bölümü yöneticisi ve Harvard TH Chan Halk Sağlığı Okulu'nda profesör olan Karin Michels, yaptığı bir konuşmasında hindistan cevizi yağını "saf zehir" olarak nitelendirdi ve insanları hindistan cevizi yağı tüketmemesi konusunda uyardı.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI ZARARLARI?

Günümüzde oldukça popüler olan hindistan cevizi yağının zararlarının açıklanması herkesi şaşırttı. Hindistan cevizinin fazla tüketimi, bağırsaktaki zararlı bakterileri öldürdüğü için ishale sebep olabildiği bildirildi. Özellikle cildi normalden daha yağlı olan kişilerde sivilcelenmeye sebep olabiliyor. Aslında içerisinde bulunan laurik asit, sivilceye sebep olan bakterileri öldürme özelliğine sahiptir fakat bu durum cilt aşırı yağlıysa tersine dönebilir.

Hindistan cevizi yağı, bitkisel kökenli olmasına rağmen doymuş yağ içerir. Bu nedenle tüketim miktarı ve sıklığı kontrol altında tutulmalıdır. Fazla tüketim sonucu kolesterolü yükseltir ve kalp damar hastalıkları riskini artırır. Özellikle yapılan son çalışmalarda Hindistan cevizi yağının hem iyi hem de kötü huylu kolesterolü yükselttiği gözlemlenmiştir.

ALERJİYE SEBEP OLABİLİR

Früktoz emilimi konusunda sıkıntı yaşayan bireylerde bağırsak rahatsızlıklarına sebep olabilir. Hindistan cevizinin kendisinde früktoz bulunmaz ancak Hindistan cevizi yağı bulunan besinlerde yüksek miktarda früktoz kullanılabilir. Özellikle alerjik bünyeye sahip olanların dikkatli tüketmesi gerekir. Alerji belirtileri; bulantı, kusma, egzama, ishal, anaflaksi olabilir.

ÇOCUKLARDA KULLANIMINA DİKKAT

Hipotiroid olan çocuklarda, tiroit bezinin yanlış çalışmasına neden olabilir. Bu sebeple doktora danışarak tüketilmelidir. Tüketim miktarı ve kandaki tiroit antikorları düzenli olarak kontrol edilmelidir. Hindistan cevizi ile detoks yapanların baş ağrısı yaşayabileceği bilinmektedir. Çünkü içerisindeki orta zincirli yağ asitleri, vücuttaki mantarları parçalar ve toksinler oluşur. Bu toksinler baş ağrısına neden olur.



Hindistan cevizi yağının ‘candida’ tedavisinde etkili olduğu düşünülse de, candida mantarlarının öldürülmesi kandaki toksin düzeyinin artmasına da yol açar.

HAMİLELERDE KULLANIM MİKTARINA DİKKAT

Hindistan cevizi yağı, hamile ve emziren kadınlar için gerekli miktarda kullanıldığında güvenlidir. Ancak, daha fazla kullanılması tavsiye edilmez. Hamileyseniz ve emziriyor iseniz doğru miktarlarda kullanmak en sağlıklı olanıdır.