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Hindistan dini inancı nedir? Hindistan'da müslüman var mı, ne kadar müslüman var?

Hindistan'da Müslümanlara karşı toplu katliam çağrısı yapılması, Hindistan dini inancı nedir? Hindistan'da müslüman var mı, ne kadar müslüman var? sorularını da beraberinde getirdi. İşte detaylar...

Hindistan dini inancı nedir? Hindistan'da müslüman var mı, ne kadar müslüman var?

Hindistan'da son zamanlarda dünyada viral olan korkunç bir gelişme yaşandı. Toplu katliamlar ve Müslümanlara karşı silah kullanılması çağrısında bulunanların bir toplantı odasında plan yapması sosyal medyada gündem oldu. Bunun hemen ardından Hindistan'da kaç müslüman yaşadığı ve Hindistan'da yaşayanların dini inançları merak edildi. Peki, Hindistan dini inancı nedir? Hindistan'da müslüman var mı, ne kadar müslüman var? İşte detaylar...

Hindistan dini inancı nedir? Hindistan'da müslüman var mı, ne kadar müslüman var?

HİNDİSTAN DİNİ İNANCI NEDİR? HİNDİSTAN'DA MÜSLÜMAN VAR MI, NE KADAR MÜSLÜMAN VAR?

Hindistan'da birden fazla dine mensup insanlar bulunmaktadır. Ancak ülkede en baskın din Hinduizm'dir. Endonezya ve Pakistan'dan sonra en çok Müslüman nüfusa sahip olan ülke Hindistan'dır. Hindistan'da baskın olan Hinduizm dininin hemen ardından, İslam dini gelmektedir. Hinduizm dinine mensup olanlar yüzde 79.80 iken, İslam dinine mensup olanlar 14.2 dilimi kapsamaktadır. Daha sonra, Hristiyanlık yüzde 2.3, Sihizm yüzde1.7,  Budizm ise yüzde 0.7'lik bir kısmı barındırır. 

Hindistan dini inancı nedir? Hindistan'da müslüman var mı, ne kadar müslüman var?

NE OLMUŞTU?

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletindeki Haridwar'da katılımcıların Müslümanlara karşı toplu katliamlar ve silah kullanımı çağrısı yaptığı iddiası ortaya atıldı. Korkunç konuların konuşulduğu toplantıda, söz hakkı alan bir kadının orada bulunan kişilere "100 tanemiz asker olsa ve onlardan iki milyonunu öldürsek, galip geleceğiz... Bu tavırla durursanız ancak o zaman 'sanatana dharma'yı [Hinduizmin mutlak bir biçimini] koruyabileceksiniz" diye seslendiği duyuldu.

Bunun üzerine, Hindistan polisi, olay sonrası 'nefret söylemi' soruşturması başlattıklarını duyurdu.

Hindistan dini inancı nedir? Hindistan'da müslüman var mı, ne kadar müslüman var?

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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