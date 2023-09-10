Hindistan, G20 dönem başkanlığını Brezilya’ya devretti

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, G20 ortak deklarasyonunun resmen kabul edilmesinin ardından zirvenin sona erdiğini duyururken, G20 dönem başkanlığını Brezilya'ya devretti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Hindistan, G20 dönem başkanlığını Brezilya’ya devretti

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, G20 ortak deklarasyonunun resmen kabul edilmesinin ardından zirvenin sona erdiğini duyururken, G20 dönem başkanlığını Brezilya'ya devretti.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18'inci G20 Liderler Zirvesi sona erdi. "Tek Yeryüzü, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla düzenlenen zirveye başkanlık eden Hindistan Başbakanı Narendra Modi, oturumun son gününde G20 ülkeleri tarafından ortak deklarasyonun resmen kabul edilmesi ve G20 dönem başkanlığının Brezilya'ya devredilmesinin ardından zirvenin sona erdiğini duyurdu. Modi, Hindistan'ın başkanlık süresi sona ermeden zirvede alınan kararları değerlendirmek amacıyla Kasım ayında gayri resmi bir toplantı yapılmasını önerdi. G20'ye 1 Aralık tarihinden itibaren başkanlık edecek olan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, devir teslim töreninin ardından yaptığı açıklamada, "Adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen inşa etmek" için çalışacağını ifade etti.

Zirve resmi olarak sona erse de G20 liderlerinin ikili görüşmeleri sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşmelerin ardından zirve kapsamında düzenlenecek uluslararası basın toplantısına katılması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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