Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın da aralarında bulunduğu helikopter düşmesinin ardından, "Hindistan Genelkurbay Başkanı Bipin Rawat kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hindistan Genelkurbay Başkanı öldü mü?" soru başlıkları araştırılmaya başlandı. Haberimizde merak edilen konuların detaylarına yer verdik.

HİNDİSTAN GENELKURBAY BAŞKANI BİPİN RAWAT KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Bipin Rawat, 16 Mart 1958 yılında dünyaya geldi.

Askeri hayatı aslında aileden başlıyordu. Ailesi, birkaç kuşaktır Hint Ordusunda görev almaktaydı. Babası Laxman Singh Rawat, Pauri Garhwal ilçesinin Sainj köyünden olup Korgeneral rütbesine sahiptir. Annesi Uttarkashi ilçesinde Yasama Meclisi Üyelerinden Kishan Singh Parmar'ın eski kızıdır.

Rawat, Kambriyen Hall Okulu içinde yer alan Dehradun ve Aziz Edward'ın okulu olan, Shimla'dan mezun olmasının ardından, Milli Savunma Akademisi'ne, daha sonra Khadakwasla ve Hint Askeri Akademisi'nde eğitim görmüştür. Burada eğitim gördüğü dönemde kendisine, Onur Kılıcı verildi.

Sırasıyla eğitimlerini, Command and General Staff College, Indian Military Academy, Madras Üniversitesi, Defence Services Staff College, NDA Khadakwasla, Chaudhary Charan Singh University Meerut,Command and General Staff College okullarında tamamlamıştır.

ALDIĞI ÖDÜLLER

Param Vishisht Seva Madalyası

Yudh Seva Madalyası

Ati Vishisht Seva Madalyası

Uttam Yudh Seva Madalyası

Vishisht Seva Madalyası

Sena Madalyası

HİNDİSTAN GENELKURBAY BAŞKANI ÖLDÜ MÜ?

Son dakika bilgilerine göre, Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın içerisinde bulunduğu helikopter düştü. Askeri kaynaklardan gelen bilgiye göre, kazadan yaralı olarak kurtulan 3 kişinin yakındaki bir hastaneye kaldırıldığını öğrenildi. Düşen helikopterde bulunan diğer kişilerle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Detaylar geldikçe haberimize eklenecektir.