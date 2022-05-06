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  3. Hindistan yine pisliğiyle gündeme geldi. Kız çocuğuna toplu tecavüz!

Hindistan yine pisliğiyle gündeme geldi. Kız çocuğuna toplu tecavüz!

Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğu toplu tecavüze uğramasının ardından şikayet için gittiği karakolda polis tarafından da tecavüze uğradı.

Hindistan yine pisliğiyle gündeme geldi. Kız çocuğuna toplu tecavüz!

Hindistan'da 4 erkek tarafından tecavüze uğrayıp, şikayet için gittiği karakolda da polis tarafından tecavüze uğrayan kız çocuğunun olayı için yetkililer inceleme başlattı. Uttar Prades eyaletinin Lalitpur şehrinde meydana gelen tecavüz olayında , polis memuru yetkililerce göz altına alındı. Polis olay sırasında orada bulunalar hakkında da işlem başlatacağını duyurdu.

Yaşanan olay sonrası Muhalefetteki Kongre Partisi üyesi Priyanka Gandhi Vadra yaptığı paylaşım ile, "Polis karakolları kadınlar için güvenli değilse, o zaman nereye şikayet edecekler." dedi. 

Yaşanan olayda 4 kişinin tutuklanmasının ardından, bir kadın da göz altına alındı. 

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