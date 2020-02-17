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Hindistan Yüksek Mahkemesinden, ordudaki kadınlar için eşitlik kararı

ANKARA (AA) - Hindistan Yüksek Mahkemesi, ordudaki kadın personelin terfi ve ücret konusunda erkek personelle eşit haklara sahip olmasına hükmetti. Yerel basındaki haberlere göre mahkeme, kadınların silahlı kuvvetlere katkısına vurgu yaparak, merkezi hükümete eşitlik kararının uygulanması için...

Hindistan Yüksek Mahkemesinden, ordudaki kadınlar için eşitlik kararı

ANKARA (AA) - Hindistan Yüksek Mahkemesi, ordudaki kadın personelin terfi ve ücret konusunda erkek personelle eşit haklara sahip olmasına hükmetti.

Yerel basındaki haberlere göre mahkeme, kadınların silahlı kuvvetlere katkısına vurgu yaparak, merkezi hükümete eşitlik kararının uygulanması için 3 ay mühlet verdi.

Kadın personeli temsil eden avukat Aishwarya Bhati, yaptığı açıklamada, kararın bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Orduda bugüne kadar açık bir ayrımcılığın bulunduğuna işaret eden Bhati, "Şimdi bu yanlış düzeltildi." dedi.


Kaynak: AA




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