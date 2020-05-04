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Hindistan, yurt dışında mahsur kalan vatandaşlarını ülkeye getirecek

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle yurt dışında mahsur kalan vatandaşlarını 7 Mayıs'tan itibaren ülkeye getirmeye başlayacak. Hindistan İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Hindistan büyükelçiliklerinin ve konsolosluklarının ülkeye getirilecek...

Hindistan, yurt dışında mahsur kalan vatandaşlarını ülkeye getirecek

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle yurt dışında mahsur kalan vatandaşlarını 7 Mayıs'tan itibaren ülkeye getirmeye başlayacak.

Hindistan İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Hindistan büyükelçiliklerinin ve konsolosluklarının ülkeye getirilecek vatandaşların listesini hazırladığı ve bu hizmetin ücretli olacağı belirtildi.

Açıklamada, 7 Mayıs'tan itibaren aşamalar halinde vatandaşların ülkeye getirileceği ve gerek ticari uçak gerekse donanmaya ait gemilere sadece Kovid-19 semptomu göstermeyen vatandaşların alınacağı aktarıldı.

Ülkeye getirilecek vatandaşların sayısına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 44 bin 870'e yükselirken salgın sebebiyle 1452 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA




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