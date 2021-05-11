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Hindistan'da acı durum: Koronavirüsten ölenlerin cansız bedeni Ganj Nehri'ne atıldı

Hindistan'da koronavirüs nedeniyle ölümler çoğalınca yoksulların yaşamını yitiren yakınlarını yakacak yer kalmadı. Mezarlıklarda yer kalmayınca ölenlerin cansız bedeni Ganj Nehri'ne atıldı.

Hindistan'da acı durum: Koronavirüsten ölenlerin cansız bedeni Ganj Nehri'ne atıldı

Aşılamanın yetersiz kaldığı Hindistan'da çok ağır bir tablo ortaya çıktı. Hindistan'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı rekor bir seviyeye ulaştı.

Durumu ilk başta kontrol altına alan ama daha sonra her şeyi bir anda serbest  bırakan ülkeden acı görüntüler gelmeye devam ediyor.

Buxar bölgesinde 40 kadar cansız bedenin kıyıya vurduğunu söyleyen Yerel yetkili Ashok Kumar,. AFP'ye konuşarak "Yetkililere tüm cesetleri yakmaları veya gömmeleri için emir verdik" dedi.

Bölge halkı cansız bedenlerin yüksek ihtimalle krematoryumlar dolu olduğu ve ailelerinin odun alacak kadar parası olmadığı için nehre atıldıklarını ifade etti.

Hindistan'dan acı görüntüler: Koronavirüsten ölenlerin cansız bedeni Ganj Nehri'ne atıldı

Resmi verilere göre, Hindistan'da her gün yaklaşık 4 bin kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiriyor. Uzmanlar krematoryumlardaki yoğunluğa işaret ederek bu sayının çok daha fazla olduğuna inanıyor.

Artan vakaların ve acil bakım gerektiren hasta sayısının artması sonucunda çok sayıda cami bakım merkezine dönüştürüldü. Ülkede çok sayıda camide solunum cihazına bağlı tedavi olması gereken hastalar için acil bakım üniteleri oluşturuldu.

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