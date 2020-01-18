Hindistan’da binlerce kadın sokaklara döküldü

Hindistan'da binlerce kadın Vatandaşlık Değişikliği Yasası'nı (CAA) protesto etmek sokaklara döküldü.

Hindistan'ın Mumbai kentinde binlerce kadın Vatandaşlık Değişikliği Yasası'nı (CAA) protesto etmek için toplandı. Göstericiler ulusal bayraklar açarak, hükümeti milletleri birbirinden ayırmamaya çağıran sloganlar attı.

Yasa, Afganistan, Pakistan ve Bangladeş'ten Müslümanlar dışındaki zulmedilmiş dini azınlıklara vatandaşlık verirken, ayrımcı hareket, Birleşmiş Milletler dahil olmak üzere pek çok tepkiyi üzerine çekti. Yasa, Vatandaşların Ulusal Kaydı (NRC) için bir başlangıç olarak görülüyor.

Ülke genelinde sürmekte olan protestolarda çoğu Müslüman 28 kişi polis tarafından öldürüldü. Ölümlerin çoğu, Başbakan Narendra Modi'nin Bharatiya Janata Partisi (BJP) yönetiminde olan kuzey eyaleti Uttar Paradesh'te yaşandı.

Kaynak: İHA