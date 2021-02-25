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Hindistan'da bir aileye leopar saldırdı! Baba, kızları için kendini siper edip leoparı bıçakla öldürdü

Hindistanda meydana gelen olayda, bisiklet süren bir aileye leopar saldırdı. Oldukça saldırgan olan bu leoparı, baba bıçakla öldürdü. Aynı leoparın daha önce birkaç kişiye daha saldırıda bulunduğu duyuruldu.

Hindistan'da bir aileye leopar saldırdı! Baba, kızları için kendini siper edip leoparı bıçakla öldürdü

Hindistan'da Arasikere bölgesinin yakınlarında bulunan Bendekere köyünde yaşayan Rajagopar Naik, ailesi yolda leoparla karşılaştı. Gördükleri şey karşısında ne yapacağını şaşıran aile, leoparın saldırısına uğradı.

Olay esasında bisiklet süren aile, leoparın arkadan sertçe saldırmasıyla bisikletten düştü. Baba Rajagopar Naik'in kızını leopar saldırısından korumak için kendisini siper ettiği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

LEOPARA BIÇAK İLE SALDIRDI

23 Şubat'ta meydana geldiği bilinen olayda baba Naik, leoparı etkisiz hale getirmek için ona silahla saldırdı.

Hindistan'da bir aileye leopar saldırdı! Baba, kızları için kendini siper edip leoparı bıçakla öldürdü

BAŞKA İNSANLARA DA SALDIRMIŞ

Daha önce 3 kişiye daha saldırdığı bilinen leopar, baba Naik'in vücudunda kanamalara sebep olduğu bilgisi geldi.

Ailesini korumak için leopara saldıran Naik, "Eşim ve kızımla bir düğünden köyüme dönüyordum. Saat 15.30'da leopar arkamdan bisikletimi kovalayıp saldırdı. Karımın bacağını ısırmaya çalıştı. Hepimiz yere düştük. Döndü. Onu uzağa ittikten sonra benim üstüme geldi ve kollarımı, boynumu ısırmaya çalıştı. Ellerimle kendimi savundum. Onu aşağı itip, dizimle öldürmeyi başardım. Karım ve kızım köye koşarak yardım çağırdı. Başımdan, kolumdan ve boynumdan yaralandım." sözlerini söyledi.

Yerel haberlerden edinilen bilgiye göre aynı leopar, bir anne bir çocuk ve kendisini yakalamaya gelen ekiplere de saldırmış.

İki yaşında olduğu bilinen leopar hakkında orman yetkilileri, neden bu kadar saldırgan olduğunu bilmediğini söyledi.

Hindistan'da bir aileye leopar saldırdı! Baba, kızları için kendini siper edip leoparı bıçakla öldürdü

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