Hindistan'da bir garip olay! Gelin düğünde kalp krizi geçirip öldü, damat baldızıyla evlendi!

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde gerçekleştirilen düğünde, gelin düğünün stresiyle kalp krizi geçirdi.

İngiliz Daily Mail gazetesinin yerel basınında yer alan habere göre, olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen gelin hayatını kaybetti.

"BU ZOR BİR KARARDI"

Aileler arasında süren kısa bir toplantının ardından damadın, gelinin kız kardeşi ile evlenmesi uygun görüldü.

Gelinin amcası aile adına açıklama yaparak "Bu zor bir karardı" dedi.

Hayatını kaybeden gelinin cansız bedeni ise düğün bitene kadar bir odaya kaldırıldı. Kendi düğününde kalp krizi geçirerek ölen gelinin daha sonra bir tören ile yakıldığı açıklandı.