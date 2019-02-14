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  3. Hindistan’da bombalı saldırı: 10 asker hayatını kaybetti

Hindistan’da bombalı saldırı: 10 asker hayatını kaybetti

Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde güvenlik güçlerine ait bir araca bomba yüklü araçla saldırılması sonucu 10 askerin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Hindistan’da bombalı saldırı: 10 asker hayatını kaybetti

Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde güvenlik güçlerine ait bir araca bomba yüklü araçla saldırılması sonucu 10 askerin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Hindistan'ın kuzeyinde bulunan Cemmu ve Keşmir eyaletinde güvenlik güçlerine ait bir araca bomba yüklü araçla saldırılması sonucu 10 askerin hayatını kaybettiği ve çok sayıda da yaralının olduğu öğrenildi. El yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırı hakkında açıklama yapan polis memurlarından S.P. Pani, "Bu bir terör saldırısıydı ve saldırıya yol açan ihtimalleri araştırıyoruz. Patlama sonrası araştırma yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hindistan’da bombalı saldırı: 10 asker hayatını kaybetti

Hindistan’da bombalı saldırı: 10 asker hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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