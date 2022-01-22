Hindistan'da can pazarı! Binada çıkan yangında 7 kişi öldü, 20'ye yakın kişi yaralandı
Hindistan'ın Mumbai kentindeki Tardeo semtinde bulunan 20.katlı binanın 18.katında çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti, 20'ye yakın kişi yaralandı.
Ülke basınında yer alan haberler göre Tardeo semtinde 20 katlı bir binanın 18. katında sabah saatlerinde bir klimanın kısa devre yapması sonunda yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran yangında 7 kişi hayatını kaybetti, 20'ye yakın kişi yaralandı.
Binada yaşayanlardan 90'dan fazlası kendi çabaları ve komşularının yardımıyla binayı terk etmeyi başardı.