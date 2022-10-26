Hindistan'da facia! Akaryakıt yüklü tanker patladı, ortalık kana bulandı!

Hindistan'da akaryakıt yüklü bir tanker seyir halinde gittiği esnada devrildi. Devrilme sonrası aniden patlayan tanker nedeniyle onlarca kişi yaralandı, can kaybı da yaşandı.

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Olay Hindistan’ın Madya Pradeş eyaletinde meydana geldi. Akaryakıt yüklü bir tanker, seyir halindeyken devrildi. Devrilen tanker bir anda büyük bir şiddetle patladı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, sayılarının en az 25 olarak belirtildiği çok sayıda kişi de yaralandı.

Hindistan'da facia! Akaryakıt yüklü tanker patladı, ortalık kana bulandı!

KALABALIK OLUŞTUĞU SIRADA PATLADI

Olay sonrası yapılan açıklamada, kaza nedeniyle insanların olay yerine toplandığını, patlamanın da insanların kalabalık oluşturduğu sırada meydana geldiği aktarıldı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken 8 kişinin durumunun kritik olduğu belirtildi.

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