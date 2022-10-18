Hindistan’da hacıları taşıyan helikopter düştü:! Çok sayıda ölü var!

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde Hintli hacıları taşıyan helikopterin düşmesi sonrası helikopterde bulunan 6 kişi hayatını kaybetti.

Rukiye Karapunar
Haberler, Son Dakika Haber
YAYINLAMA
Google News
Hindistan’da hacıları taşıyan helikopter düştü:! Çok sayıda ölü var!

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde Özel Aryan Uçuş Şirketi'ne ait bir helikopter düştü. Hint-Tibet Sınır Polisi (ITBP) tarafından yapılan açıklamada, Kedarnath bölgesinden hareket eden helikopterin Hintli hacıları taşıdığı ve Garud Chatti yakınlarında düştüğü belirtildi.

ITBP, 2'si pilot toplam 6 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin kurtarma operasyonlarının ve kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Hindistan’da hacıları taşıyan helikopter düştü:! Çok sayıda ölü var!

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Uttarakhand Başbakanı Pushkar Singh Dhami kazanın ardından yaptığı açıklamada, "Eyalet Afet Müdahale Gücü ve bölge yönetimine bağlı ekipler yardım ve kurtarma çalışmaları nedeniyle olay yerinde" ifadelerini kullandı.

Hindistan’da hacıları taşıyan helikopter düştü:! Çok sayıda ölü var!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Rusya'da "Su-34" eğitim uçağı evlerin arasında düştü: Ölüler ve yaralılar var
Rusya'da "Su-34" eğitim uçağı evlerin arasında düştü: Ölüler ve yaralılar var
Gözünde unuttuğu lensler kabusu oldu! Doktor tam 23 tane...
Gözünde unuttuğu lensler kabusu oldu! Doktor tam 23 tane...
Rusya'dan Ukrayna'nın başkenti Kiev'de saldırı!
Rusya'dan Ukrayna'nın başkenti Kiev'de saldırı!
Gece kulübünde yangın çıkmıştı! Can kaybı sayısı aylar sonra arttı!
Gece kulübünde yangın çıkmıştı! Can kaybı sayısı aylar sonra arttı!
Son Haberler
Asal Araştırma'nın son seçim anketi, muhalefeti çok üzecek! AK Parti, CHP'ye fark attı! İşte partilerin oy oranları...
Asal Araştırma'nın son seçim anketi, muhalefeti çok üzecek! AK Parti, CHP'ye fark attı! İşte partilerin oy oranları...
Ünlü şarkıcı Demet Akalın da Seda Sayan kervanına katıldı! Estetik operasyon yaptırırken sosyal medya hesabından paylaşım yaptı!
Ünlü şarkıcı Demet Akalın da Seda Sayan kervanına katıldı! Estetik operasyon yaptırırken sosyal medya hesabından paylaşım yaptı!
Kainat Modellik Yarışması'nda birincilik Türkiye'nin! Ünlülerin şıklık yarışı kırmızı halıya damga vurdu
Kainat Modellik Yarışması'nda birincilik Türkiye'nin! Ünlülerin şıklık yarışı kırmızı halıya damga vurdu
Hindistan’da hacıları taşıyan helikopter düştü:! Çok sayıda ölü var!
Hindistan’da hacıları taşıyan helikopter düştü:! Çok sayıda ölü var!
EMSC duyurdu! Yer yerinden oynadı: Orta Amerika kıyılarında 6.4 büyüklüğünde deprem
EMSC duyurdu! Yer yerinden oynadı: Orta Amerika kıyılarında 6.4 büyüklüğünde deprem
Kocası ve sevgilisiyle aynı evi paylaşıp açık ilişki yaşadığını söyleyen kadından şaşırtan itiraflar! "Bu harika bir şey"
Kocası ve sevgilisiyle aynı evi paylaşıp açık ilişki yaşadığını söyleyen kadından şaşırtan itiraflar! "Bu harika bir şey"
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var18 Ekim 2022 Salı? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var18 Ekim 2022 Salı? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
2022 KPSS DHBT başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi ne, sınav ne zaman? DHBT başvuru ücreti ne kadar, nereden, nasıl başvurulur?
2022 KPSS DHBT başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi ne, sınav ne zaman? DHBT başvuru ücreti ne kadar, nereden, nasıl başvurulur?
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem!
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem!
Son Dakika | Ünlü sunucu Bülent Özveren hayatını kaybetti!
Son Dakika | Ünlü sunucu Bülent Özveren hayatını kaybetti!
Dünyaca ünlü banka krizin eşiğinde! İnsanlar paralarını güvende tutmak için hesaplarını boşaltmaya başladı!
Dünyaca ünlü banka krizin eşiğinde! İnsanlar paralarını güvende tutmak için hesaplarını boşaltmaya başladı!
Başkent Tahran'da gece paniği! Gardiyanlarla gerginlik yaşayan mahkumlar hapishaneyi ateşe verdi!
Başkent Tahran'da gece paniği! Gardiyanlarla gerginlik yaşayan mahkumlar hapishaneyi ateşe verdi!
Yorumlananlar
İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: "Anne bak, babam burada"
İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: "Anne bak, babam burada"
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, iftar yapan öğrencileri hedef aldı! "Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin"
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, iftar yapan öğrencileri hedef aldı! "Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin"
Yunanistan'da skandal görüntüler! Kur'an-ı Kerim yazılı futbol topu büyük tepki çekti!
Yunanistan'da skandal görüntüler! Kur'an-ı Kerim yazılı futbol topu büyük tepki çekti!
Son seçim anketine AK Parti damgası! Oy oranı yüzde 40'ı aştı! İşte son seçim anketinin sonuçları...
Son seçim anketine AK Parti damgası! Oy oranı yüzde 40'ı aştı! İşte son seçim anketinin sonuçları...