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Hindistan’da iklim değişikliğine dikkat yürüyüşü

Hindistan'ın Kalküta şehrinde çok sayıda öğrenci "Suyun farkına var" temalı yürüyüşle özel giysiler giyerek iklim değişikliğine dikkat çekti.

Hindistan’da iklim değişikliğine dikkat yürüyüşü

Hindistan'ın Kalküta şehrinde çok sayıda öğrenci "Suyun farkına var" temalı yürüyüşle özel giysiler giyerek iklim değişikliğine dikkat çekti.

Hindistan Dönüşüm Enstitüsü, iklim değişikliği ve nüfus artışı sebebiyle ülkede çok sayıda eyaletin giderek susuz kalacağı açıklamasını yaptı.

Hindistan’da iklim değişikliğine dikkat yürüyüşü

Hindistan’da iklim değişikliğine dikkat yürüyüşü

Kaynak: İHA

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